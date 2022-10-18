В Мордовии победителем этапа конкурса «Народный участковый-2022» признан Сергей Маслов

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В голосовании приняли участие почти 4 тысячи интернет-пользователей. В течение недели они оставляли свои голоса за пятерых участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на районном уровне, которые вышли во второй – региональный – этап конкурса.

В результате почти половину всех интернет-голосов – 1733 – набрал старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району капитан полиции Сергей Маслов.

Сергей Викторович поступил на службу в органы внутренних дел в 2006 году, в 2016 году назначен на должность участкового уполномоченного полиции.

Капитан полиции обслуживает административный участок, на территории которого проживает почти 5 тысяч человек. За 9 месяцев 2022 года участковым Масловым раскрыто 6 преступлений, рассмотрено более 85 обращений и заявлений граждан, составлено 43 административных протокола.

Накануне своего профессионального праздника капитан полиции Сергей Маслов будет представлять Мордовию в финале всероссийского конкурса, где за звание «Народного участкового» будут бороться представители всех субъектов России.