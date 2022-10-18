Пензенские спортсмены стали победителями первенства мира по самбо

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В первый день соревнований отличилась Софья Солуянова. Она провела три поединка и каждый завершила досрочной победой. В результате Софья поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Девушка отличилась в весовой категории 47 кг среди участниц 15-16 лет.

Софья – воспитанница ДЮСШ Бессоновского района Пензенской области. Тренер спортсменки – Виталий Солуянов.

16 октября воспитанник СШОР «Русь» города Заречного Илья Затылкин занял первое место среди юниоров. В финальной схватке он одолел противника из Казахстана. Илья показал лучший результат в весовой категории 79 кг. Тренеры Ильи – Игорь Гритчин и Владимир Гритчин.

Всего в первенстве мира по самбо приняли участие около 500 спортсменов из 20 стран.