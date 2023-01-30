Олег Мельниченко поручил оснастить пожарной сигнализацией дома социально опекаемых граждан

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Он подчеркнул, что основными причинами возгораний является нарушение правил обращения с электрооборудованием и системами отопления, а также неосторожное обращение с огнём, отмечает пресс-служба правительства региона.

Губернатор нацелил на активизацию профилактической работы с населением. Особое внимание следует уделить посещению одиноко проживающих лиц пожилого возраста, а также лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, многодетных семей и иных социально-неадаптированных граждан.

Олег Мельниченко распорядился продолжить оснащение домов этих категорий жителей автономными системами дымового пожарного оповещения.

«Уточните необходимую сумму, выделите средства и оперативно доведите их до районов, чтобы муниципалитеты в кратчайшие сроки могли закупить и установить данные устройства», - поручил он руководителю регионального минфина.

Также Глава субъекта РФ поставил задачу актуализировать список открытых источников водоснабжения, использование которых возможно при тушении пожаров в сельской местности, обеспечить к ним беспрепятственный доступ.

В числе других мер профилактики пожаров на заседании были названы регулярная проверка газового и печного оборудования, разъяснительная работа с населением, информирование о правилах пожарной безопасности несовершеннолетних.

«Нацеливаю министра образования, глав районов на проведение регулярных бесед с родителями и детьми, особенно с многодетными семьями. Надо привлекать к этой работе классных руководителей и директоров учебных заведений», - подытожил Олег Мельниченко.