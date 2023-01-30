В Пензе прошел Большой казачий круг

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области.

По информации пресс-службы министерства внутренней и информационной политики региона, в ходе Круга Пензенского отдельского казачьего общества обсудили реализацию Стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на территории области, оказание гуманитарной помощи переселенцам с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также мобилизованным военнослужащим.

Были подведены итоги 2022 года, утверждены приоритетные планы на текущий. Среди них - активизация работы с казачьей молодежью, развитие центров казачьей культуры совместно с Пензенской митрополией РПЦ, оказание помощи семьям казаков, участвующих в специальной военной операции.

СПРАВКА «КП»

По данным на 1 января 2023 года в составе Пензенского отдельского казачьего общества Волжского войскового казачьего общества зарегистрировано 6 казачьих обществ: Пензенское, Земетчинское, Колышлейское, Малосердобинское, Чаадаевское и Сердобское. Кроме того, в регионе действуют Пензенский Союз казаков и Региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья» в Пензенской области.