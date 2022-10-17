«Народным участковым» в Пензенской области в этом году стал Эдуард Стрелков

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Региональный этап конкурса проходил с 7 по 16 октября. За звание «Народного участкового» боролись 10 правоохранителей. По итогам голосования всех больше голосов набрал Эдуард Стрелков, работающий в органах внутренних дел с 1995 года.

В должности участкового Эдуард Стрелков находится с 2011 года. На участке в Пензе, за который отвечает правоохранитель, проживают больше 9000 тысяч человек. 2 289 из них – это дети.

Будучи человеком коммуникабельным, Эдуард с легкостью нашел общий язык с местными жителями. Для него они – не просто безликие обитатели домов, а люди со своими проблемами. Участковый круглосуточно на связи: ведь никто не знает, когда кому-то может понадобиться помощь – беда может прийти и ночью.

Жители знают участкового в лицо: если случается какое-то происшествие, то Эдуард всегда лично приезжает на место. Чаще всего ему приходятся сталкиваться с бытовыми проблемами, мелкими кражами, мошенничествами.

- Быть участковым - значит участвовать в жизни людей, - считает Эдуард Стрелков.

Среди коллег правоохранитель пользуется авторитетом. К нему с удовольствием обращаются за помощью молодое поколение сотрудников, которым он всегда рад помочь не только советом, но и делом.