Олег Мельниченко поручил дополнительно проверить качество горячего питания в школах региона

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Необходимо провести контроль качества предоставляемого в школах детского питания. К процессу проверки обязательно подключить родителей, учесть критические замечания представителей общественности относительно школьных завтраков и обедов», - поставил задачу Глава региона, - жалобы, которые есть сейчас, обращают внимание на то, что тенденция в отдельных учебных заведениях не очень хорошая».

В случаях подтверждения нарушений губернатор предложил министру образования региона Алексею Комарову передавать материалы в правоохранительные органы.

«Надо наводить порядок. Все руководители учреждений образования должны понимать, что они «головой отвечают» за организацию качественного питания для детей», - подвёл итог сказанному Олег Мельниченко.

Проверки работы школьных столовых, качества продуктов и готовых блюд начнутся с сегодняшнего дня и будут проводиться в течение ближайших десяти дней.

В настоящее время горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях Пензенской области. В текущем учебном году столовые посещают 129 тысяч 305 школьников, это 97,5% от общего числа учащихся.

Ведётся работа по увеличению количества детей и подростков, охваченных горячим питанием – за счёт возможности выбора блюд старшеклассниками, их участия в обсуждении меню.

В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина с 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов Пензенской области начали получать бесплатное горячее питание. В каждом муниципальном образовании при администрации района или городского округа создана рабочая группа по продвижению и увеличению доли сбыта продукции местного производства по оптимальным ценам для бюджетных учреждений.