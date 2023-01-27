Около 6000 пензенцев приняли участие в митинге-концерте «Мы вместе!»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Благодарю каждого из вас, что не остались равнодушными и пришли сегодня поддержать нашу армию. Это мероприятие важно не только для солдат, находящихся на передовой, но и для тех, кто остался ждать их здесь, дома.

Понимаю каждую женщину, которая ждет своего бойца домой. Я сама потеряла единственного сына в начале проведения специальной военной операции. И я знаю, как тяжело отпустить сына, мужа исполнять свой гражданский долг, но другого пути у нас нет. Уверяю вас, мы вместе с вами молимся за них и сопереживаем вашим тревогам», – обратилась к собравшимся Ольга Клейменова, председатель региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать».

К участникам митинга-концерта обратился ветеран боевых действий, участник чеченской кампании Олег Наумов, осенью 2022 года отправившийся добровольцем для участия в СВО:

«Мы вели бои на линии соприкосновения на территории Макеевки Луганской Народной Республики: отражали атаки противника. В бою был контужен и оказался в тылу, но каждый день нахожусь на связи со своими ребятами. Безмерно горжусь боевыми товарищами с Поволжья, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, со всей страны!», – рассказал он.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

О поддержке наших солдат, доблестно исполняющих свой долг, рассказал собравшимся руководитель Никольского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Владимир Ясинский, на прошлой неделе вместе с боевыми товарищами вернувшийся из очередного гуманитарного конвоя, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Завершился митинг- концерт выступлением творческих коллективов Пензенской области.