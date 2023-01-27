Александр Басенко избран Главой города Пензы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Кандидаты представили свои программы и ответили на вопросы депутатов. Как отметил Александр Басенко, в своей работе он намерен сосредоточиться на развитии всех инициатив, реализованных мэрией в прошлом году. Город активно участвовал в федеральной программе, благодаря чему в бюджет поступило на пять миллиардов 300 миллионов рублей больше, чем в 2021 году.

Были достигнуты успехи в реализации национальных проектов. Пензенская агломерация стала одним из лидеров реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». По нацпроекту «Жилье и городская среда» расселено 281 жилое помещение, в 2023 законтрактовано еще 460 квартир. Также 141 жилое помещение предоставлено детям-сиротам.

Александр Басенко отметил, что закупленная спецтехника позволит в разы увеличить объемы дорожного ремонта в Пензе. Кроме того, им были озвучены планы по контролю за деятельностью ресурсоснабжающих компаний, развитию транспортной инфраструктуры ГПЗ и дальнего Арбекова.

Андрей Жданников в своей программе сделал упор на новом подходе к застройке территорий с обязательным развитием инфраструктуры, решении проблемы с безнадзорными животными, ликвидации районных администраций.

Артем Садовов в свою очередь выступил с инициативой цифровизации городского хозяйства, внедрения системы «Умный город» и создания единой платформы взаимодействия органов власти и граждан.

По итогам тайного голосования Главой города Пензы на пять лет выбран Александр Басенко.