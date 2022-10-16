Как корреспондент «Комсомолки» провел двое суток на дальнем кордоне в лесу и на охоте

Фото: (с фотоловушки) из архива редакции

В охотхозяйство добираемся с Романом загодя. Нам предстоит путешествие по ночному лесу. Без оружия.

Огороженная в лесу территория базы с аккуратно выстроенной техникой: тракторами, видавшими виды шишигой, уазовскими «буханками», багги - напоминает ассорти из крепкой МТС с обжитым живностью деревенским подворьем.

Важные индоутки разгуливают от кормушки с водопоем к персональному гребному каналу – заполненной водой канаве, что тянется к пруду. Время от времени, словно вспоминая летную сноровку предков, отяжеленные индюшачьей степенностью самые резвые особи, с покрякиванием разбегаются, демонстрируя размах крыльев.

Довольные возвращаются к чану с водой у кормушки, и раз за разом остужают разгоряченные головы.

Своя жизнь у скорых на продолжение рода снующих всюду разномастных кроликов с хороводом мелкокалиберных бусинок ожерелья творческих удач родителей.

Ушастый молодняк повадились воровать филины. Одного из них, как раз перед нашим приездом, подстрелил разводивший кроликов на воле рабочий базы Борис.

ЗВЕРИНЫЙ ГОН

Ближе к вечеру, объезжая пешую и прыгающую братию, наша «буханка» отправляется по егерскому маршруту.

Уже за первым поворотом, не обращая внимания на помеху справа, через дорогу переходит худющий, как велосипед, лосенок-подросток.

- Мамки нет - наверное, отстала со вторым детенышем, - говорит Миша.

Так уже в сумерках, без оружия, но с хорошим тепловизором Романа и началось наше путешествие по ночному лесу, полям, где высматривали активничающего в пору гона зверя.

Вот в окуляре застывшее на месте в поле яркое пятно.

- Косуля, - Роман передает мне тепловизор, - метров 400 до нее.

Считанные минуты спустя, мы рассматриваем вышедшую из лесополосы на поле лосиху. Ветер от нас, и любое движение к ней быстро насторожит. На охоте в такой ситуации надо было бы вдоль кромки леса постараться выдвинуться на подветренную сторону.

На машине переезжаем к другому полю. Роман с егерем Дмитричем уходят вперед-влево. Нам остается только слушать оживший в ночи лес и его обитателей.

Встревоженно раздается крик самца косули. И еще. Немного тишины – и уже козел переходит на истеричный ор благим матом.

Как оказалось, ветер донес до него запах наших разведчиков с тепловизором.

Приближение соперников к расположившемуся в низине его стаду белопопых косулей вызвало праведный гнев самца.

Подходят ребята, смеются:

- Причуял нас, вот и всполошился…Были не правы, потревожили.

При полной луне, с выключенным светом отъезжаем немного в сторону, и уже поочередно любуемся в тепловизор на кабанов. Голов с десяток, метрах в пятистах от нас, как и положено, за свиньей, шествовали в колонну по одному. Тогда еще не знал, что следующей ночью уже с карабином в руках мне предстоит встретиться со взрослым секачом.

ДОБЫТЫЙ СЕКАЧ

Вместе с егерем Юрием и нашим товарищем Лешей, оставив УАЗ в лесу, пешком пробираемся осторожно к вышке и поднимаемся по лестнице.

Через открытую бойницу в прицел ночного видения рассмотрел метрах в 70-ти навес над кормушкой – заполненной зерном автопокрышки.

Юра напоминает, судя по следам, может выйти семья. Не торопимся, цель выберем вместе. Свинью не трогаем, совсем мелких – тоже. Лучше, если выйдет одиночка секач. Выстрел только в голову – либо точное попадание, либо зверь уйдет невредимый. А если подранишь, без собаки в ночном лесу мы его не найдем, там дальше овраг.

С досланным в ствол патроном отставляю карабин в угол слева от себя. Всего второй выезд на охоту за три года дает о себе знать – волнение для состояния готовности - штука нормальная. А чтобы не начать хлебать адреналин полной ложкой, пробую отвлечься, вспоминаю что-то светлое.

Наблюдающий за поляной в тепловизор Юра шепотом подсыпает горсть перца:

- Вышли две свиньи, ждем, – и передает мне тепловизор.

Коротко взглянув на две крупные фигуры, возвращаю его Юре.

Небольшой треск справа в овраге чуть возвращает надежду на выход стада.

Ненадолго. Приблизившийся к кормушке маленький кабан с коротким рыком был прогнан хозяевами банкета. Больше никто не вышел.

Да и ладно, подумал, свиней не трогаем, значит, скоро все это закончится. Пусть без выстрела.

Фото: (с фотоловушки) из архива редакции

Как последний шанс, поочередно с Юрой всматриваемся в тепловизор, пробуя угадать, есть ли среди двоих на кормушке секач?

Звери не торопятся повернуться в профиль и продемонстрировать гендерную принадлежность. Левый стоит мордой к вышке, правый – мордой к нему.

- Кажется, справа секач, - егерь передает мне тепловизор.

- Справа более худой. А слева - здоровый и горбатый, борзый.

- Тогда выбирай любого и стреляй.

Беру карабин.

Леша тоже смотрит в тепловизор:

- Команда поступила – стреляем.

Волнения уже нет. Прицеливаюсь левому в голову.

Звук выстрела, треск от удирающего справа, на всякий случай перезаряжаю карабин.

Левый кабан остался на месте.

Спускаемся с вышки. При свете фонаря Юра определяет:

- Секач. Их было двое.

И пожимает руку:

- С полем!