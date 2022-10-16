В Саранске состоялся детский футбольный турнир «Чемпионат Победителей»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В рамках второго этапа детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей» 15 октября состоялся гала-матч, в котором вместе со звёздами футбола принял участие Артём Здунов.

Напомним, детский футбольный турнир «Чемпионат Победителей» организован благотворительным фондом «Ветер добрых перемен».

На стадион «Мордовия Арена» приехали звезды российского и мирового футбола – Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев.

Главными участниками спортивного состязания стали воспитанники детских домов и интернатов, дети-инвалиды, ребята из многодетных семей, гости из Чувашии, а также команда, сформированная из детей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Харьковской областей.

Серия групповых матчей выявила тройку лидеров «Чемпионата Победителей». Ими стали: команды: республиканского соцприюта для детей и подростков "Надежда", юных футболистов из многодетных семей школы №28 Саранска и республиканского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Участник супер-финала, который пройдет в Москве в сентябре 2023 года, определился в финальном матче. Лучшей в «Чемпионате Победителей» стала команда детей из республиканского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В гала-матче на поле «Мордовия Арене» в нешуточной борьбе сборная детей одержала победу над сборной звезд с внушительным преимуществом – 6:2.

В завершение турнира состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей, а также отличившихся в ходе чемпионата юных футболистов. Они получили медали, кубки, памятные подарки с автографами звёзд.

Глава Мордовии передал символ «Чемпионата Победителей» - мяч, подписанный капитанами всех детских команд, городу, принимающему эстафету чемпионата. Артем Здунов пожелал спортивных успехов Фонду, участникам чемпионата и тем, кто прошел в супер-финал.