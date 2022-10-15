Скорый поезд «Сурская стрела» на маршруте Пенза-Кузнецк может начать курсировать ежедневно

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Благодаря эффективной совместной работе, видна неплохая динамика в сфере пассажирских перевозок, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Растет пассажиропоток по направлениям дальнего следования и пригородному направлению. За 9 месяцев этого года перевезено около 957 тысяч пассажиров, в том числе - 47 тысяч студентов и школьников, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года».

Отмечено более чем на 15% увеличение пассажиропотока по маршруту «Пенза – Пачелма». Люди оценили комфорт нового рельсового автобуса «Орлан», который начал курсировать по этому направлению в декабре прошлого года.

Компенсация выпадающих от пригородных перевозок доходов предусмотрена региональным бюджетом.

Вячеслав Дмитриев акцентировал внимание на том, что это сотрудничество имеет стратегическое значение, поскольку от его эффективности во многом зависит социально-экономическое развитие Пензенской области.

«На маршруте Пенза-Кузнецк начинает курсировать скорый пригородный поезд «Сурская стрела», современный состав нового поколения. В перспективе его возможно сделать ежедневным.

Вячеслав Дмитриев отметил также, что по проектам дальнего следования в следующем году планируется запуск нового скорого поезда «Самара – Уфа – Санкт-Петербург», которой будет следовать через Пензу.

Маршрут объединит 9 центров российских регионов. Также планируется возобновить логистический маршрут «Пенза – Харбин» и развивать другие направления грузоперевозок.