В Иссинском районе высадили около девяти тысяч молодых сосен

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Мероприятие состоялось сегодня на территории лесничества рядом с поселком Исса. Участники акции высадили почти девять тысяч сеянцев на площади в два с лишним гектара.

Молодые сосны были выращены в Чаадаевском лесничестве. Перед посадкой для присутствующих провели мастер-класс, как правильно пользоваться мечом Колесова – специальным инструментов для посадки.

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Как отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев, встречи в рамках акции «Сохраним лес» становятся приятной и доброй традицией в нашем регионе:

- Я очень рад, что этот замечательный, важный и нужный проект из года в год расширяет свою географию. Три года подряд мы сажали деревья в Кондольском районе области, теперь мы проводим акцию в Иссинском. Наша общая задача - охранять и приумножать эти богатства.

Акция проводится в рамках реализации национального проекта «Экология». Кроме сосен, в регионе планируют посадить еще 80 тысяч кустарников.