В Пензе и Москве боевой летчик, космонавт Александр Самокутяев провожает мобилизованных бойцов

Фото из архива редакции

- Что региональная неделя у депутатов? – интересуюсь у Александра.

- Рабочие будни. Завтра провожу в Пензе наших ребят и улечу в Москву. В воскресенье снова буду в Пензе.

- Что скажешь землякам, Саша?

- Много говорить и не нужно. Одену свою форму полковника, приколю звезду и пойду проводить парней.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Всем надо собраться, достойно выполнить долг защитников и живыми вернуться домой.

В госпитале Минобороны в Подмосковье навещали с товарищами наших раненых в ходе спецоперации бойцов, пожелали им выздоровления. Восхищает их опаленный в боях дух, желание вернуться в строй.