Олег Мельниченко поздравил учащихся ПГУ на праздновании Дня российского студенчества

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ребята проведут зимние каникулы, обходя на лыжах села и деревни, чтобы проводить самодеятельные концерты для их жителей. В агитпоходе участвует более 100 человек.

Глава региона принял рапорты командиров студенческих отрядов, пожелав всем студентам провести свободное время весело и интересно.

В Пензенском государственном университете сейчас учатся семнадцать с половиной тысяч человек. Многие из них совмещают учебу с активной общественной деятельностью, занятиями спортом, творчеством и научной деятельностью.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Не зря студенческие годы называют лучшим периодом в жизни человека, - отметила председатель Совета студенческого самоуправления ПГУ Дарья Кулакова. – Здесь мы находим верных друзей, встречаем свою любовь, приобретаем профессию и просто взрослеем. Пусть и наша взрослая жизнь будет наполнена такими же приятными моментами, как сегодняшний праздник!».