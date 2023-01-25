Пензенский холдинг «Маяк» завершил 2022 год с хорошими показателями

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, санкционное давление и другие проблемы не смогли помешать пензенским бумажникам запустить новые производства и реализовать масштабные инициативы.

В 2022 году холдинг проделал большую работу по реализации своего экологического проекта, потратив уже свыше 500 миллионов рублей. Сейчас проект находится на этапе прохождения государственной экологической экспертизы. По словам Владимира Вдонина, все необходимое для этого со стороны ОАО «Маяк» сделано, остается только ждать решения. Параллельно с этим на самой строительной площадке кипит работа.

- Совместно с Росприроднадзором и областным правительством мы разработали «дорожную карту», - отметил Владимир Вдонин. – Все действия на стройплощадке ведутся в строгом соответствии с ней. Нам активно помогают и областное управление Росприроднадзора, и губернатор, и региональное правительство.

Завершить строительство планируется в 2024 году. В результате на территории компании появятся новейшие очистные сооружения, которые позволят максимально фильтровать сточные воды холдинга перед их сбросом в Суру. Помимо этого, в прошлом году на предприятиях холдинга были модернизированы и локальные очистные сооружения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

2022 год «Маяк» завершил с хорошими показателями. Несмотря на многочисленные трудности и вызовы, предприятия холдинга перечислили более 1.4 миллиарда рублей налогов в бюджеты различных уровней.

Не забывает руководство холдинга и о своих сотрудниках: в конце прошлого года «Маяк» дважды отправлял помощь в зону СВО - туда, где служат и сами «маяковцы», призванные в рамках частичной мобилизации. А в канун Нового года дети всех сотрудников получили сладкие подарки от руководства холдинга.

На 2023 год у предприятия, как и всегда, огромные планы. Каждый новый день - это не только новый вызов, но и новая возможность для развития. И пензенский «Маяк» непременно использует каждую из них.