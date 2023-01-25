Пензенский холдинг «Маяк» завершил 2022 год с хорошими показателями

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, санкционное давление и другие проблемы не смогли помешать пензенским бумажникам запустить новые производства и реализовать масштабные инициативы.

В 2022 году холдинг проделал большую работу по реализации своего экологического проекта. Экологический проект ОАО Маяк - это комплекс зданий, в которых будет происходить процесс очистки стоков. Он состоит из пяти ступеней: предочистки, механической, физико-химической, биологической очистки и доочистки. После их прохождения чистая безопасная вода поступает обратно в реку.

Биореактор – это чаша внушительных размеров, в которую будет поступать сток. Очистят его микроорганизмы активного ила. Живым организмам нужен кислород: для его постоянной подачи к чаше подведут турбины. Дальше сток отправят в флотатор-илоразделитель – это еще одно объемное сооружение, где ил отделяют от очищенной воды.

Потом ил отправится обратно в чашу, лишь небольшое его количество уйдет на обезвоживание. Дальше - доочистка песчаными фильтрами, процесс требует отдельного сооружения, затем - обеззараживание.

На данный момент пройдена строительная экспертиза, было получено разрешение на строительство. Следующий этап – государственная экологическая экспертиза. По словам Владимира Вдонина, все необходимое для ее прохождения со стороны ОАО «Маяк» сделано, остается только ждать решения.

На самой строительной площадке работа кипит: забиты сваи, залит фундамент, возводится здание, приобретено необходимое оборудование, часть из которого начинают устанавливать. На все эти работы по экологическому проекту холдинг уже потратил больше 500 миллионов рублей собственных средств.

- Совместно с Росприроднадзором и областным правительством мы разработали так называемую «дорожную карту» - план работ по данному проекту, - отметил Владимир Вдонин. – Все действия на стройплощадке ведутся в строгом соответствии с этой дорожной картой. Нам активно помогают и областное управление Росприроднадзора, и Совет Федерации, и губернатор, и региональное правительство. Наш экологический проект не имеет аналогов, чтобы все получилось на высшем уровне, нужен тонкий, ювелирный подход. Нельзя спешить.

Завершить строительство планируется в 2024 году. В результате на территории компании появятся новейшие очистные сооружения, которые позволят максимально фильтровать сточные воды холдинга перед их сбросом в Суру. Помимо этого, понимая, что проект выйдет на финишную прямую в 2024 году и ответственно подходя к проблемам экологии сейчас, в 2022 году, на предприятиях холдинга были модернизированы локальные очистные сооружения. Все это в совокупности обеспечит необходимые показатели, благодаря которым холдинг будет соответствовать строгим современным экологическим требованиям.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

2022 год «Маяк» завершил с хорошими показателями. Несмотря на многочисленные трудности и вызовы, предприятия холдинга перечислили более 1.4 миллиарда рублей налогов в бюджеты различных уровней. Этому немало поспособствовала запущенная в сентябре линия по производству бумажных пакетов – еще одна важная экологическая инициатива компании.

Не забывает руководство холдинга и о своих сотрудниках: В конце прошлого года «Маяк» дважды отправлял помощь в зону СВО - туда, где служат и сами «маяковцы», призванные в рамках частичной мобилизации. Сотрудники предприятия получили необходимую амуницию, теплые вещи, продукты питания, предметы первой необходимости.

А в канун Нового года дети всех сотрудников получили сладкие подарки от руководства холдинга.

- Кризис-кризисом, но дети-то в этом не виноваты, - заявил Владимир Вдонин.

На 2023 год у предприятия, как и всегда, огромные планы: наращивание производства, продолжение строительства очистных сооружений. Каждый новый день - это не только новый вызов, но и новая возможность для развития. И пензенский «Маяк» непременно использует каждую из них.