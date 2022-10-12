Десять лет из жизни митрополита Серафима

Фото: Пресс-служба Пензенской епархии

В июне 2022 года возрожденный храм освятил Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В ходе торжеств Патриарх вручил награды целому ряду заслуженных граждан Пензенской области.

Ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского II степени был удостоен митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, в сентябре 2022 года отметивший 10-летие своего назначения епископом в Пензенскую митрополию.

10 лет служения людям, просвещения и приобщения к Богу.

Годы, совпавшие со строительством Спасского кафедрального собора, под патронатом митрополита Серафима и общественного совета епархии шел сбор средств на возрождение святыни.

Все это время «Комсомольская правда» в газете и на сайте рассказывала об этапах строительства, вместе с тысячами пензенцев делала скромный посильный вклад в кирпичики на строительство храма.

Сегодня наш рассказ о митрополите Пензенском и Нижнеломовском Серафиме.

Медиагруппа «Комсомольская правда» в Пензе выражает благодарность за помощь в подготовке материала Сергею Петровичу Ванюшину, Олегу Юрьевичу Тоцкому, Роману Борисовичу Чернову, а также сотрудникам Информационного отдела Пензенской епархии.

Виктор Баязитов, главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» в Пензе.

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12 сентября 2022 года исполнилось ровно 10 лет со дня рукоположения во архиерея будущего митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

В этот день состоялись торжества в Спасском кафедральном соборе: литургию совершили митрополит Серафим, епископ Вениамин из Мордовии, епископ Феодор из Чувашии, епископ Митрофан из Сердобска.

После богослужения владыка Серафим принял поздравления от духовенства и паствы.

«Комсомолка» публикует основные этапы жизненного пути митрополита Серафима и выдержки из его интервью разных лет.

ВЫБОР ПУТИ

1980-й год. Бабушка будущего митрополита Серафима, а тогда – пока еще трехлетнего мальчика Сережи, часто ходит в храм, соблюдает посты, молится о своих близких и крестит внука тайком от его мамы – партийного работника.

Позже митрополит Серафим будет вспоминать: «Наши благочестивые бабушки вынесли, что называется, Церковь на своих плечах в годы лихолетья. Их искренняя вера и безмерное упование на Бога всегда давали хорошую, добрую поддержку в жизни».

Через несколько лет после тайного крещения мама Людмила Александровна привезла из командировки Евангелие на русском языке, ставшее первой книгой, из которой будущий владыка узнал о Христе и христианстве.

В период юношества, когда происходил поиск себя и личностное становление, повсеместно началось активное открытие храмов, появилась церковь и рядом с домом будущего архипастыря – храм в честь великомученика Димитрия Солунского. Первое богослужение произвело на Сергея особенное впечатление, и он стал посещать храм чаще.

«Ходил в храм, но даже алтарником быть не мечтал. Зайти в алтарь для меня было, как на Марс полететь. Но когда я там все-таки оказался и увидел собственными глазами совершение Таинства, это произвело колоссальное впечатление, и появилось желание быть священнослужителем», - вспоминает митрополит Серафим.

О МОНАШЕСТВЕ

Впервые будущий владыка увидел монахов во время паломнической поездки в Троице-Сергиеву лавру. «Тогда и утвердился в мысли, что должен стать священнослужителем и монахом. Конечно, любому человеку сложно жить без семьи, сложно сохранять одиночество. Но у меня это компенсируется ежедневной немалой работой, которая занимает меня с утра и до ночи. Решение святых отцов о том, чтобы епископы были из монашествующих, было мудрым. Я рад, что все в моей жизни так сложилось, и благодарен за это Богу».

АЛЬМА-МАТЕР

Духовное образование будущий архипастырь получал в Саратовской духовной семинарии, которую до сих пор вспоминает с теплом и благодарностью: «Мне очень приятно вспоминать многих преподавателей, которые искренне трудились и многое нам дали.

А учиться действительно было тяжело. Семинаристы жили тогда в очень стесненных условиях … Спали на двухэтажных кроватях – настоящая такая казарма. Но эта уплотненность и стесненность очень здорово сказывались на формировании нашей дружбы, настоящего братства».

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ

«Покойный архиепископ Серафим (Тихонов), 22 года возглавлявший Пензенскую епархию, с детства был для меня образцом русского архиерея. Конечно, в юности я не мог предположить, что мне предстоит когда-то занять его место, но для меня, сначала как для мирянина, а потом и как для священника, монаха, – он всегда был лучшим примером искреннего служения пастыря на благо Церкви. Это настоящий учитель, который привел к Богу, дал закалку, научил быть честным, порядочным священнослужителем, никогда не поступаться своей совестью и самоотверженно служить».

ТРУДНАЯ СТУПЕНЬ

Когда 10 лет назад началось деление епархий, никто не знал, что большинство епископов будет избрано из местного духовенства: ведь традиционно епископы избирались из Троице-Сергиевой лавры, из Московской духовной академии, либо из духовенства Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мне пришлось стать управленцем своих собратьев. Многих я хорошо знаю, с кем-то вместе рукополагался, кто-то гораздо старше меня, по роду своей прежней деятельности со многими священниками у меня складывались дружеские отношения… А епископ должен думать прежде о благе Церкви, о нуждах епархии, оставив свои личные отношения и переживания. В этом заключалась для меня трудность. Проще, наверное, прийти к людям, которых видишь впервые, и установить свои порядки – проще проявлять твердость. В то же время здесь я все знаю: мне знаком народ, его менталитет, церковный уклад, который был и есть в Пензенской области. Мне знакомы местные храмы и святыни, поэтому служить здесь мне гораздо легче, чем было бы в какой-либо другой епархии».

СОБОР ВОССТАНОВИЛИ ВСЕМ МИРОМ

Одной из основных забот митрополита Серафима стало восстановление Спасского кафедрального собора. Когда в 2013 году он вступил в управление епархией, на стройке собора завершалась кирпичная кладка барабанов. А с августа 2021 года богослужения в Спасском соборе проходят ежедневно.

Сюда вернули главные святыни города – мощи святителя Иннокентия Пензенского и Казанскую-Пензенскую икону Божией Матери.

Фото: Пресс-служба Пензенской епархии

19 июня 2022 года великое освящение собора совершил Святейший Патриарх Кирилл. Во внимание к трудам по строительству собора он наградил митрополита Серафима орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

Владыка Серафим отмечает, что собор восстановлен с Божьей помощью всем миром.

«С одной стороны, мы не можем четко обозначить каждого человека, потому что во всех храмах нашей области установлены особые кружки для пожертвований. С другой стороны, есть частные лица, которые приходят в епархию и перечисляют немалые средства. В этом плане я порой сам поражаюсь тому, насколько наши люди отзывчивы. Иногда люди, которые, как мне казалось, имеют недостаточно средств к существованию (например, пенсионеры), приходят и жертвуют сотни тысяч рублей. Я очень благодарен и признателен тем людям, которые своим подвигом напоминают евангельскую вдовицу, принесшую в дар последние средства, которые имела. И хочу сказать, что таких людей немало.

У нас есть женщина, которая перечислила почти миллион рублей из личных средств. Ей на тот момент было уже девяносто лет. Очень многие предприятия и люди бизнеса откликнулись на то, чтобы пожертвовать на храм. А большинство людей, которых мы не знаем, – это те, кто скромно приносит свои средства и опускает их в кружку для пожертвований и те, кто приобретали «именные кирпичики».

ВАЖНЫЕ ВЕХИ

Пензенская духовная семинария, ректором которой с 2014 года решением Священного Синода назначен митрополит Серафим, стала первой в стране, получившей государственную аккредитацию магистратуры.

«У нас есть аккредитация всех бакалаврских и магистерских программ, то есть мы можем выпускать магистров теологии. По качеству обучения нам нужно еще развиваться, но мы действительно прилагаем все усилия к тому, чтобы семинария была на достойном уровне».

Одним из значимых событий последних лет стало празднование Собора святых Пензенской митрополии 12 июня, которое Святейший Патриарх Кирилл по ходатайству митрополита Серафима установил в сентябре 2020 года.

«За последние двадцать лет в нашей Церкви было канонизировано очень много святых, которые связаны с Пензой, с Пензенской губернией: кто-то здесь жил, кто-то учился, служил, кто-то здесь принял свой мученический подвиг».

ПОМОЩЬ БЛИЖНИМ

В 2020 году, в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, митрополит Серафим совершил воздушный крестный ход – 4 апреля облетел Пензенскую область с Казанской иконой Божией Матери на легкомоторном самолете Л-42. Во время полета на высоте около 500 метров владыка прочитал акафист Пресвятой Богородице и молитву об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции.

А 19 января 2021 года, священнослужители Пензенской епархии посетили все «красные зоны» ковидных госпиталей Сурского края. Правящий архиерей посетил «красную зону» больницы имени Н.Н. Бурденко, пообщался с пациентами и раздал освященную крещенскую воду для укрепления душевных и телесных сил.

Кроме того, в пензенских храмах регулярно проводится сбор необходимых вещей для незащищенных категорий граждан, а социальный отдел епархии постоянно оказывает помощь нуждающимся.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ДОСЬЕ «КП»

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

В миру Домнин Сергей Викторович, родился 25 сентября 1977 г. в г. Каменка Пензенской области.

27 июля 1997 г. архиепископом Серафимом (Тихоновым) рукоположен во диакона, 11 сентября – во священника.

26 июля 2012 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви избран епископом Кузнецким и Никольским.

Хиротонисан во архиерея 12 сентября 2012 г. в г. Красноярске.

25 декабря 2013 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви избран епископом Пензенским и Нижнеломовским, и назначен главой Пензенской митрополии.

1 февраля 2014 г. в Москве Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в связи с назначением главой Пензенской митрополии, возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. назначен на должность ректора Пензенской духовной семинарии, а также утвержден в должности священноархимандрита Нижнеломовского Казанского мужского монастыря.