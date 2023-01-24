Олег Мельниченко поручил усилить работу по предотвращению ДТП на дорогах области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Губернатор подчеркнул, что ведётся последовательная работа по улучшению качества дорог.

«Наш регион стабильно входит в число лидеров по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», – напомнил он. – В нормативное состояние приведено более 68% региональных и более 83% федеральных дорог Пензенской области. В прошлом году мы начали пятилетнюю программу строительства и ремонта муниципальной опорной сети. За 12 месяцев 2022 года отмечалось снижение числа ДТП на 7 процентов».

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, губернатор отметил, что ситуация на дорогах осложнилась в начале 2023 года.

«На территории Пензенской области произошло несколько ДТП с участием грузового автотранспорта и маршрутных транспортных средств», – констатировал губернатор.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий стало нарушение водителями общественного транспорта правил дорожного движения.

«Необходимо увеличивать количество дорожных рейдов, привлекать к этой работе представителей общественности. Наша задача – выявить и устранить возможные предпосылки возникновения дорожных аварий», – нацелил Глава региона.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения в этом году запланирован ремонт 100 км автодорог регионального и межмуниципального значения, обустройство 24 км систем освещения и 15 пешеходных переходов, установка 9 тыс. погонных метров специальных барьерных ограждений.

В числе действенных мер профилактики глава региона также назвал установку комплексов фото-видеофиксации. Он поручил актуализировать карту мест концентрации ДТП и потенциально опасных дорожных участков, скорректировать программу мест установки систем наблюдения.