Депутаты Госсобрания РМ согласовали Дмитрия Позднякова на должность Председателя Правительства

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Позднякова, предложенную Главой республики Артёмом Здуновым на должность Председателя Правительства РМ.

Ранее Дмитрий Александрович встретился со всеми фракциями и комитетами. В ходе заседания он ответил на вопросы депутатов. Все фракции РМ - «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия - Патриоты - за правду», поддержали его кандидатуру. По словам главы региона, Позднякова знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом.

«Дмитрия Александровича вы хорошо знаете, он родился и вырос в нашей республике.

Самое главное, что Дмитрий Александрович молодой, но уже опытный и грамотный управленец. Значительную часть своей профессиональной деятельности он трудился в руководстве одного из самых успешных сельскохозяйственных холдингов республики – агрофирме «Норов».

Не понаслышке знает и про модернизацию производства, инвестиционные программы, запуск новых инвестпроектов, открытие новых направлений сельхозпроизводства и реализация социально значимых инициатив». Нам крайне важно сейчас, зная объективные трудности, с которыми мы можем столкнуться, обеспечить должные и хорошие темпы нашего социально-экономического развития. Поэтому я считаю, что во главе Правительства должен стоять человек-хозяйственник, с рачительным взглядом, понимающий финансовую дисциплину, умеющий работать с трудовыми коллективами», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, в ответном слове Дмитрий Поздняков поблагодарил Артема Здунова за высокое доверие и подчеркнул, что понимает высокую меру ответственности на посту Председателя Правительства.

«В основе моей деятельности будет лежать Послание Главы республики Госсобранию, те вопросы, которые в нем затронуты. Это оздоровление финансового сектора, поддержка мобилизованных граждан и их семей, работа по увеличению собственных доходов региона, реализация программы социально-экономического развития, сохранение инвестиционной активности и привлекательности республики».

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Александрович Поздняков родился 27 июня 1980 года в селе Семилей Кочкуровского района Мордовии. В 2003 году окончил юридический факультет МГУ им. Н.П. Огарёва. С 2004 по 2006 год возглавлял ОАО «Норов». После этого до 2008 года работал в администрации Кочкуровского района – сначала первым заместителем главы – начальником управления сельского хозяйства, а затем возглавил район. Также Дмитрий Александрович - участник проекта «Наставничество», автором которого стал экспертный клуб «Моя Мордовия».