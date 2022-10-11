Спасая жизни: пензенские волонтеры помогают бездомным животным найти любящих хозяев

Волонтерам удалось пристроить уже немало «хвостиков». Но есть и те, кому все еще нужен дом.

Уже не один год в Пензенской области существует волонтерское сообщество «Подари жизнь», цель которого – помощь бездомным животным. Организация не позиционирует себя, как приют, и существует лишь за счет пожертвований и средств самих участников. Подробнее о деятельности сообщества нам рассказала одна из его активных участниц Жанна Нарцова.

- Жанна, здравствуйте. Заниматься таким тяжелым делом сложно в одиночку…

- Да. Но я не одна: у меня есть небольшая команда. Кто-то отвечает за публикации в социальных сетях, кто-то ищет временный приют или постоянный дом нашим подопечным, а кто-то – и вовсе становится куратором какого-нибудь животного.

- Расскажите подробнее о том, как организован сам процесс помощи.

- После обнаружения бездомного животного, мы забираем его с улицы и ищем для него передержку. Чаще всего, волонтеры временно селят их у себя дома или пристраивают к друзьям и знакомым. После этого везем подопечного к ветеринару на осмотр, делаем ему необходимые прививки, стерилизуем, лечим. А дальше – через сайты объявлений, соцсети и газеты ищем ему новых хозяев. Если мы находим заинтересованного человека, то договариваемся с ним о ненавязчивой обратной связи.

Жанна Нарцова - одна из волонтеров сообщества.

- Многих удается пристроить?

- Если честно, с каждым годом делать это все труднее. Мне кажется, что люди стали забывать: любовь животного – это один из самых светлых моментов в нашей жизни. Взять с улицы кошку или собаку, безусловно, - огромная ответственность. Но ведь животные во многом подобные маленьким детям, они нуждаются в нашей любви и ласке. Поэтому об этой проблеме нужно чаще говорить: ведь только вместе мы сможем спасти множество маленьких жизней.

- Бывали ли случаи, когда люди хотели забрать у вас питомца, но потом перестали выходить на связь?

- К сожалению, да. У волонтеров есть собственный «черный список». Туда заносятся не только такие безответственные люди, но и те, кто был уличен в жестоком обращении с животными. Этот список формировался годами, и, к сожалению, имен в нем становится все больше. Попавший в него человек не сможет взять у нас кошку или собаку.

- Некоторые люди и рады бы помочь, но боятся нарваться на мошенников. Как человек сможет понять, что разговаривает именно с вашим волонтером?

- Мы публикуем на своих страницах информацию о животных, которые уже нашли дом, а также чеки и отчеты о тратах.

У куратора, ведущего сборы пожертвований, должна быть прозрачная, своевременно обновляющаяся отчетность. Мы публикуем ссылки на эту отчетность в каждом посте с просьбой о финансовой помощи.

- Что бы вы хотели сказать нашим читателям?

- Необязательно состоять в какой-то волонтерской организации, чтобы помочь бездомному животному. Это может сделать каждый человек. Именно умение брать ответственность на себя, неравнодушие и сострадание помогут изменить ситуацию на улицах. Один волонтер не способен спасти всех и вся, а ваша, даже незначительная помощь в виде пожертвования или пристройства животного, может спасти хотя бы одну жизнь. И это действительно ценно.

- Спасибо вам за разговор.

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Волонтерское сообщество «Подари жизнь» ведет группу в социальной сети «ВКонтакте». В ней можно узнать актуальную информацию про животных, ищущих дом, а также реквизиты для пожертвований.