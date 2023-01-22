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Общество22 января 2023 10:15

Пензенские следователи исполнили желание девятилетней Арины из Чемодановки

Сотрудники СУ СК по региону приняли участие в акции «Елка желаний»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Девочка захотела получить в подарок коньки. Когда сотрудники ведомства связались в мамой ребенка. Та не сразу поверила в происходящее.

Следователи пригласили девочку в СЗК «Дизель-Арена», где вручили Арине столь желанный подарок. Но это было еще не все: после этого сотрудники управления предложили ей сразу опробовать подарок.

На лед вместе с девочкой вышел следователь-криминалист Константин Рассказов, в юности профессионально занимавшийся хоккеем. Он помог Арине освоить азы катания. Раньше девочка уже пробовала вставать на коньки, но впервые вышла на лед на такой большой арене.

После этого Арина смогла увидеть, как тренируются профессионалы: на лед вышли хоккеисты пензенского «Дизеля». Девочка и ее мама поблагодарили сотрудников Следственного комитета за исполнение желания и массу положительных впечатлений.

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