В Пензе в дальнем Арбеково завершено сооружение опор надземного пешеходного перехода

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как сообщил руководитель проекта ООО «Автодоринжиниринг» Олег Радюшкин, в феврале ожидается поставка материалов для сборки пролетного строения и лестничных маршей надземного пешеходного перехода.

После их монтажа последует этап остекления и отделочных работ.

Параллельно идет строительство двухуровневой развязки, которая впоследствии соединит проспект Строителей с «Лугометрией». Сооружение будет представлять собой путепровод длиной 105 метров с подъездными путями и съездами общей протяженностью 4,5 км.

В настоящее время подрядная организация выполняет устройство земляного полотна и возведение опор для монтажа пролетного строения.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство пешеходных переходов, тротуаров, ливневой канализации, а также организация освещения, вынос сетей линии электропередач и газоснабжения.

Как известно, строительство развязки и надземного пешеходного перехода идет в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время работы выполняются за счет федеральных средств, предоставленных городу в качестве инфраструктурного кредита.

«В этом году планируем начать строить дорогу севернее ЖК «Лугометрия», которая свяжет развязку на 624-м км с улицей Новоселов в Заре», – сообщил начальник Управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев. Данное мероприятие будет реализовываться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На сегодняшний день получено положительное заключение экспертизы проектной документации, проходит конкурсная процедура для определения подрядчика. Протяженность автодороги составит 1400 метров.