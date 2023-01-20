Каждый житель Пензенской области съедает больше пяти килограммов сыра и брынзы в год

Фото: Иван МАКЕЕВ

20 января во всем мире отмечается День сыра. Данный продукт появился еще до изобретения письменности. В нашей стране до эпохи царствования Петра I сыры изготавливали без тепловой обработки. Отсюда и возникло название «сыр» - то есть «сырой».

По случаю праздника Пензастат подготовил любопытную статистику: в 2021 году жители Пензенской области купили сыра на 2,9 миллиарда рублей. Данный вид товара составил 2,4% от общего объема проданных в том году продуктов.

За 11 месяцев 2022 года в Пензенской области произвели больше девяти тысяч тонн сыра. В декабре 2022 года средняя цена одного килограмма твердого и мягкого сыра составляла 626 рублей, плавленого – 493, национальных сыров и брынзы – 654 рубля.

В среднем каждый житель региона съедает ежегодно 5,4 килограмма сыра и брынзы. Причем городское население любит его больше, чем жители сел.