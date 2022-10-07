В Саранске состоялась презентация брендированного вагона Федота Сычкова

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Проект создания передвижной художественной выставки в брендированном вагоне Федота Сычкова воплощен в жизнь Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» и Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, хранящим самую крупную в мире коллекцию «живописца радости» - более 600 работ.

Артём Здунов вместе с начальником Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владиславом Губановым осмотрели вагон-галерею с произведениями художника.

Экскурсию по экспозиции провела директор музея им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова.

Она рассказала, что для брендированного вагона было отобрано 16 картин мастера, которые максимально отражают суть его творчества и будут дарить пассажирам прекрасное настроение и заряд оптимизма.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Каждое произведение, использованное для оформления вагона, сопровождает QR-код, который делает отсыл на сайт нашего музея и позволяет ознакомиться с полной информацией о работе художника.

Глава Мордовии отметил, что впервые увидел опыт брендированных вагонов в самарском поезде и решил, что он обязательно должен быть реализован в Мордовии.

Начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов отметил, что вагон будет также курсировать по направлениям: «Самара – Москва», «Тольятти – Москва» и «Ижевск – Москва».