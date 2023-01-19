В Пензенской области дали старт Году педагога и наставника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ранее Президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Обращаясь к гостям торжества, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что в этом году профессии педагога будет уделяться пристальное внимание.

- Мы обязаны поднять престиж данной профессии на новую высоту, привлечь к ней одаренную молодежь, - подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что в Пензенской области постоянно строятся новые школы, обновляется материально-техническая база старых, реализуются меры поддержки педагогов. Наш регион – один из пяти субъектов РФ, в которых реализуется пилотный проект по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

В школах области внедряется система наставничества: сейчас в ней участвует около двух с половиной тысяч педагогов.

Создан региональный Клуб наставников – интерактивная площадка, где молодые учителя могут получить консультацию более опытных коллег.

- Пусть Год педагога и наставника станет для каждого из вас успешным, принесет достижения и профессиональный рост, - подчеркнул Олег Мельниченко.