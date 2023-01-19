В 2022 году в Пензенской области родились Тея и Добрыня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как отмечается, в прошлом году в Пензенской области на свет появились 8 487 детей. 3 503 малыша из них – первенцы в своих семьях, 3 055 имеют старшего брата или сестру, а 1 296 – уже третий ребенок в семье. 51% новорожденных – девочки.

Самыми популярными именами для малышей в прошлом году стали Александр (так назвали 436 мальчиков) и София (такое имя получили 374 девочки). Также популярны были имена Артем, Матвей, Милана и Ева.

Представители пресс-службы озвучили и редкие имена, зарегистрированные органами ЗАГС: в 2022 году в нашем регионе родились Добрыня, Климентий, Моисей, Пантелей, Радомир, Спартак, Зара, Лея, Матрена, Пелагея, Руслана и Тея.