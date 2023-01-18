Пензенский драмтеатр готовит премьеру к 80-летию победы в Сталинградской битве

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В Пресс-службе регионального министерства культуры и туризма рассказали о подготовке к премьере, сюжете и исполнителях музыкально-поэтического спектакля.

В первом действии актёры исполнят песни и стихи о Великой Отечественной, прочитают отрывки исторических документов: писем, дневников, воспоминаний участников и очевидцев героических событий в Сталинграде.

Во втором, исключительно музыкальном действии, военные песни прозвучат в исполнении известных пензенских артистов и специальных гостей из Москвы - финалистов шоу «Голос» 2014-2017 годов Андрея Лефлера, Софьи Онопченко и Селима Алахярова. Ставит композицию режиссёр Пензенского драмтеатра Кирилл Заборихин. Художники спектакля - Олег Авдонин и Марина Смельчакова. Над вокальными номерами работает педагог Ольга Роба, над постановкой танцев - хореограф Глеб Шустов.

В композиции будут заняты художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков, актёры Алексей Болдырев, Артём Давыдов, Вера Дупенко, Юрий Землянский, Альберт Ибраев, Юлия Кузнецова, Юлия Кузьмина, Марина Матвевнина, Лидия Стаханова, Павел Тачков, Артём Тихомиров, Наталья Тихомирова, Юлия Черёмухина, Николай Шаповалов, Дарья Шнейдер, Андрей Шошкин, музыкальная группа «Отец и сын» и воспитанники лаборатории актёрского мастерства «Первая скрипка» под руководством Сергея Казакова.

Главными зрителями этой постановки её создатели хотят видеть молодых людей, прежде всего школьников и студентов, которые должны знать правду о суровых днях Великой Отечественной и о том, что значила каждая победа в этой долгой битве для нашей страны и для всего мира.