Олег Мельниченко отметил профессионализм сотрудников регионального управления Росгвардии

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В мероприятии приняли участие также председатель регионального Законодательного Собрания Вадим Супиков, главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин, руководители и сотрудники силовых ведомств.

По информации пресс-службы регионального правительства, открывая совещание, начальник управления Росгвардии по Пензенской области, генерал- майор Андрей Лугинин отметил, что все поставленные перед войсками национальной гвардии РФ задачи в регионе в 2022 году выполнены в полном объеме.

Сотрудниками подразделений специального назначения задержано и передано в органы внутренних дел более 200 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Подразделениями вневедомственной охраны обеспечивалась безопасность свыше 8 тысяч объектов. Благодаря бдительности и оперативности сотрудников пресечено 8 тысяч преступлений, задержано около 600 злоумышленников.

Олег Мельниченко подчеркнул, что за всеми этими цифрами стоит обеспечение безопасности и социальной стабильности, сохранение жизни и здоровья граждан.

Особый акцент губернатор сделал на участии бойцов Росгвардии в специальной военной операции.

«Эти задачи требуют особой компетентности и подготовленности, мужества, смелости, самоотверженности и героизма. Работа наших росгвардейцев получила высокую оценку руководства и жителей новых территорий Российской Федерации», - констатировал он.

«Благодарю руководство и военнослужащих управления за плодотворное взаимодействие, чёткое и эффективное выполнение поставленных задач. Будем и в дальнейшем вместе работать на благо жителей Пензенской области и Российской Федерации», - подытожил глава региона.

Отличившимся сотрудникам и военнослужащим Олег Мельниченко вручил почетные грамоты и благодарности.