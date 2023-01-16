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Происшествия16 января 2023 12:33

Жительница Пензы за полгода отдала мошенникам больше шести миллионов рублей

Таким образом женщина пыталась получить компенсацию за перенесенный коронавирус
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле прошлого года 63-летней жительнице Пензы позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что людям, перенесшим коронавирус, положена денежная компенсация. В числе «счастливчиков» - и его собеседница. Но чтобы получить деньги, нужно заплатить госпошлину.

Женщина поверила собеседнику, и с июля по декабрь не раз отправляла на указанные им счета крупные суммы. Когда у пенсионерки кончились свои деньги, она начала занимать у знакомых и брать кредиты. В итоге, мошенники получили от пензячки более шести миллионов рублей.

После того как женщина получила очередной звонок с предложением перевести еще денег, она заподозрила неладное и рассказала обо всем родственникам, которые посоветовали ей пойти в полицию.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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