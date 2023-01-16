Белорусский музыкальный театр покажет пензенцам балет «Титаник»

Фото: Пресс-служба Белорусского государственного академического музыкального театра

Белорусский государственный академический музыкальный театр – это один из крупнейших творческих коллектив в братской республике. В его репертуаре несколько десятков постановок разных жанров: от рок-опер до балета.

В конце месяца коллектив покажет пензенцам три представления. 30 января в 18:30 на большой сцене областного драматического театра труппа представит балет «Клеопатра» - яркую историю о жизни и становлении одной из самых знаменитых цариц Египта. Постановкой занималась балетмейстер Медина Алиева, музыку написала Гельсят Шайдулова.

31 января театр покажет там же балет «Титаник» на музыку Олега Ходоско в постановке Сергея Микеля. Это спектакль о жизни, которой присуща любовь и надежда, утраты и встречи, страх, смелость и спасение. Начало в 18:30.

В этот же день, но в 11:00, коллектив из Республики Беларусь ждет в гости самых юных зрителей: им покажут симфоническую сказку «Петя и волк».

Билеты на все спектакли можно приобрести в кассе учреждения. Возможна покупка по «Пушкинской карте».