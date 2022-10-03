Артем Здунов поблагодарил земляков, откликнувшихся на призыв защитить мирное небо

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В заседании приняли участие И.о. прокурора Мордовии Владимир Ерофеев и военный прокурор Пензенского гарнизона Андрей Аношкин.

Глава Мордовии, возглавляющий республиканскую призывную комиссию, подчеркнул: задача, поставленная Верховным главнокомандующим, Президентом РФ Владимиром Путиным, на первом этапе комплектования регионом полностью выполнена. На контроле сейчас находится рассмотрение жалоб, поступающих от призывников и членов их семей.

Для повышения качества работы в составы призывных комиссий включены представители прокуратуры. Артем Здунов отметил, что есть четкие критерии по призыву на военную службу в период мобилизации, в данном случае частичной. Они все сформулированы в законе. Вместе с тем от граждан поступает много вопросов на эту тему.

Глава республики предложил ответственным незамедлительно и неравнодушно реагировать на каждый сигнал. Отдельно отметил, что в эти дни записалось большое количество добровольцев, и поблагодарил земляков, откликнувшихся на призыв защитить мирное небо.

Мы должны обеспечить быт мобилизованных, чтобы мероприятия боевой подготовки для жителей нашей республики были выполнены в полном объеме.

«Я сегодня лично намерен выехать на место боевого слаживания, проверить ресурсное обеспечение наших бойцов, переговорить с ними, в том числе с теми, кто подавал жалобы, поговорить о том, какие житейские вопросы надо помочь решить их семьям. Мы отвезем нашим парням большую посылку с необходимыми бытовыми вещами. Помощь в их сборе оказывают и бизнес, и тысячи неравнодушных граждан. Большое всем спасибо».

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к проведению второго этапа призыва граждан на военную службу по мобилизации и совершенствования работы призывных комиссий всех уровней.

Артём Здунов подчеркнул: «Мы должны знать, что у нас со списками, сколько военнообязанных имеют боевой опыт, сколько отслужили в армии, отсутствуют ли медицинские основания для того, чтобы быть мобилизованными. Списки должны быть выверены».

Как пояснил военком республики Игорь Тихомиров, будет продолжено оповещение граждан, пребывающих в запасе, с вызовом их в военкоматы и выдачей мобпредписаний.

До начала второго этапа необходимо вызвать подлежащих призыву по мобилизации и предназначить их в команду, для того, чтобы у них уже сейчас было время для предъявления жалоб, если они есть.

На заседании рассмотрели поступившие на имя Главы Мордовии обращения, связанные с вопросами частичной мобилизации. По всем случаям было выяснено, что оснований для отсрочки не было.

Для обеспечения слаженной работы военкоматов в период частичной мобилизации и мобилизации по призыву Главой республики дано поручение усилить работу военно-врачебных комиссий, принято также решение открыть в Саранске дополнительный призывной пункт.