Олег Мельниченко рассказал о поддержке новых регионов РФ и участников спецоперации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Все мобилизованные на сегодняшний день обеспечены штатным имуществом по нормам довольствия военнослужащих ВС. Все они одеты, обуты, получили форму и обувь по сезону, - уточнил Олег Мельниченко. - Когда будет принято решение о передислокации, военнослужащим также будут выданы средства индивидуальной защиты, в том числе, бронежилет и шлем».

К тем стандартам довольствия, которое обеспечивает Минобороны РФ, губернатором принято решение дополнительно обеспечить наших военнослужащих спальными мешками и рюкзаками, которые уже начали шить на пензенских предприятиях.

Кроме того, пензенцам будут выделены аптечки, туристические коврики, «сидушки», тёплые шерстяные шапочки-подшлемники, по два комплекта термобелья, носки, всё необходимое нижнее бельё. Это делается для того, чтобы у наших бойцов был определённый резерв тёплых вещей в полевых условиях», - сообщил глава региона.

Также он напомнил о возможности использовать мобилизованными форму, которая бойцам выдавалась прежде. Соответствующие рекомендации утверждены Минобороны РФ.

Глава области дал пояснения о работе пензенцев – гражданских специалистов на освобожденных территориях. Уточнил, что в настоящее время в районе Донецка идут работы по реконструкции трёх мостов и ремонту 30-ти километров дорог.

«А в Пологовском районе Запорожской области, которая также вошла в состав Российской Федерации, мы восстанавливаем пункты теплоснабжения, котельные, школы, запускаем тепло во все социальные, образовательные, лечебные учреждения. Занимаемся ремонтом крыши больницы, восстанавливаем водоканал в населённом пункте Розовка. Готовим население к жизни в зимний период», - подытожил губернатор.