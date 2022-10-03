Команда студотрядов Пензенской области заняла I место в окружной Спартакиаде

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области
В программу Спартакиады были включены соревнования по мини-футболу, волейболу, армспорту, перетягиванию каната и выполнению нормативов ГТО.
Сборная студенческих отрядов Пензенской области в составе 25 человек приняла участие во всех видах программы и заняла вторые места в соревнованиях по армрестлингу, выполнению нормативов ГТО, по мини-футболу, перетягиванию каната.
А также у наших спортсменов более 10 призовых мест в личном зачете в ГТО и армспорте.
По итогам общего зачета команда Пензенской области заняла I место.
Регион впервые становится победителем подобных соревнований. До этого лучшим результатом пензенских студотрядовцев было III место в общем зачете в 2019 году.
По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная ПФО, которая отправится на Всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов, которая продет в начале ноября в Кемеровской области.