Команда студотрядов Пензенской области заняла I место в окружной Спартакиаде

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В программу Спартакиады были включены соревнования по мини-футболу, волейболу, армспорту, перетягиванию каната и выполнению нормативов ГТО.

Сборная студенческих отрядов Пензенской области в составе 25 человек приняла участие во всех видах программы и заняла вторые места в соревнованиях по армрестлингу, выполнению нормативов ГТО, по мини-футболу, перетягиванию каната.

А также у наших спортсменов более 10 призовых мест в личном зачете в ГТО и армспорте.

По итогам общего зачета команда Пензенской области заняла I место.

Регион впервые становится победителем подобных соревнований. До этого лучшим результатом пензенских студотрядовцев было III место в общем зачете в 2019 году.

По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная ПФО, которая отправится на Всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов, которая продет в начале ноября в Кемеровской области.