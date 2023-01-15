За сутки в Пензенской области произошли 10 пожаров в частном секторе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Установившиеся в регионах холода вынуждают жителей согреваться всеми возможными способами. Но иногда невнимательность может стать причиной трагедии: перекал печи или неисправное оборудование часто приводит к пожару.

За 14 января пожарные Пензенской области 10 раз выезжали на тушение огня в домах частного сектора.

В 19:05 пожар случился на улице 60 лет Октября в Тамале. От огня в доме обвалилась кровля. В ходе тушения было найдено тело мужчины 1960 года рождения.

В 22:40 загорелся дом в Пензе на Симферопольском проезде. К счастью, в данном случае пострадавших удалось избежать.

Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период. Берегите себя и свое имущество от огня. В случае пожара незамедлительно звоните по номеру 101 или 112 с мобильного телефона.