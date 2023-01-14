Пензенские спасатели ведут восстановительные работы в Токмаке Запорожской области

Фото: Пресс-служба ГБУ «ППСЦ»

В этот момент в стенах медицинского учреждения находились несколько десятков людей. В результате взрывов многие из них оказались под завалами.

Фото: Пресс-служба ГБУ «ППСЦ»

Когда новость о трагедии дошла до нашего региона, в Запорожскую область выехали сотрудники ГБУ «ППСЦ». Наши спасатели помогли достать выживших из-под обломков, наладили на месте аварийное освещение, укрепили обрушающиеся конструкции. В течение суток все работы на месте были завершены.

Фото: Пресс-служба ГБУ «ППСЦ»

Пензенские специалисты до сих пор остаются в регионе: им предстоит еще немало работы. В настоящее время они выполняют работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на территории Запорожской области.