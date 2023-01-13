В Пензе и Пензенском районе организуют шесть мест для Крещенских купаний

Фото: Артем КИЛЬКИН
На следующей неделе православные верующие будут праздновать один из важнейших религиозных праздников - Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января принято окунаться в прорубях и купелях.
Традиционно, к Крещению в нашем регионе подготовят специальные места для купаний. В Пензе купели организуют на пруду рядом с гостиничным комплексом «Русская охота» и на реке Сера в районе ГПЗ-24.
Помимо этого, верующие смогут окунуться в воду также в Городе Спутнике и прудах в Соловцовке, Большой Валяевке и Ермоловке.
Сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области напоминают, что купания в необорудованных местах могут привести к трагедии. Рядом со специально оборудованными купелями всегда дежурят медики и спасатели, что сводит вероятность несчастных случаев к минимуму.
О ЧЕМ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
- Откажитесь от купания, если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой или периферической нервной систем.
- Не употребляйте алкоголь.
- Перед тем, как окунуться в холодную воду, разогрейтесь: сделайте разминку или выполните легкую пробежку.
- Дорожка к проруби может быть очень скользкой. Не торопитесь.
- Не находитесь в проруби больше одной минуты.
- Сразу после купания разотритесь полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду.