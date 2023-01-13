Пропавший в Пензе актер Артем Бординов нашелся

Фото предоставлено поисковым отрядом

Артем Бординов – известный не только в Пензе КВНщик и актер: роль Тяпы в веб-сериале «Зема» принесла ему популярность по всей России, поэтому пропажа мужчины стала одной из самых обсуждаемых новостей в регионе за последние дни.

О начале поисков отряд «ЛизаАлерт» объявил 11 января. На тот момент мужчину видели в последний раз двумя днями ранее – 9 января. Почти сразу же появились слухи, что Бординов в тот день поругался с женой, был пьян и не в себе. На эти слова в своих социальных сетях жестко ответил коллега по съемочной площадке Семен Молоканов:

«Почему всех так интересует, что случилось? Он что, с женой поругался? Он что употреблял? Он что, не в себе? Да какая разница? Меня интересует только одно. Где он?», - написал Семен Молоканов.

Накануне добровольцам «ЛизаАлерт» поступила информация, что похожего на Бординова человека видели утром в понедельник на городском автовокзале. Чуть позже это сообщение подтвердилось, однако выяснить, уезжал ли куда-то актер, не удалось.

Сегодня утром представители отряда заявили об окончании поисков: Артем Бординов был найден. О состоянии друга на своей странице рассказал Семен Молоканов:

- Заехал я к другу. Если в двух словах, то жив. По поводу «здоров» - восстановим. Какие-то детали я сейчас не хочу рассказывать. Скажем так: появился, пришел своими ногами, - отметил Семен, пожелав напоследок своим подписчикам беречь друг друга.