Премьера спектакля «Театр» на пензенской сцене прошла с аншлагом

Фото: Дмитрий ЖУРКИН

Спектакль «Театр» основан на одноименном романе Сомерсета Моэма. Главной героиней истории является 46-летняя Джулия Лэмберт. Она – известная в Англии театральная актриса, у нее есть любящий муж и сын, поклонники и слава.

Но под личиной успеха скрывается грустная правда: Джулия не любит своего супруга и изменяет ему, а ее любовник лишь использует актрису, чтобы помочь своей другой пассии попасть на большую сцену. Ударом для женщины становится и то, что родной сын отдаляется от нее.

Главную роль в спектакле исполнила Наталья Старовойт. Данная пьеса приурочена к ее бенефису. Супруга Джулии сыграл Павел Тачков. Спектакль поставила Алина Кушим.

На премьере присутствовал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков. После окончания спектакля состоялось праздничное чествование Натальи Старовойт.

Ближайшие показы постановки состоятся 15 и 21 октября.