Олег Мельниченко пожелал мобилизованным бойцам успешного выполнения поставленных задач

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Мобилизованные пензенцы учатся обращаться с современными видами оружия, а также обновляют теоретические познания. Обращаясь к ним в ходе общего построения, глава региона призвал как можно серьезнее относиться к подготовке.

- Максимально «впитывайте» то, что вам здесь дают наставники. Уверен, что те, кто сейчас стоит на плацу, с честью выполнят поставленные задачи и вернутся домой живыми и здоровыми.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С напутственным словом к новобранцам также обратился заместитель главы правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов:

- Мы верим, что вы будете достойны подвигов своих дедов и прадедов, - отметил он.

После этого официальные лица осмотрели места проведения занятий для подготовки военнослужащих на полигоне.