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Общество30 сентября 2022 18:27

Участниками митинга-концерта «Вместе навсегда» стали несколько тысяч пензенцев

Мероприятие в поддержку решения жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонских областей о вхождении в состав Российской Федерации состоялось сегодня на Юбилейной площади города
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков, сегодня в нашей стране произошел знаменательный день: абсолютное большинство жителей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за возвращение в состав России, частью которых они были с 18 века.

- Жители братских республик проголосовали за свою свободу и возможность говорить на русском языке. Сегодня мы говорим нашим братьям «Добро пожаловать домой», – отметил он.

К собравшимся обратился рядовой Владислав Кашников, принимающий участие в специальной военной операции:

- Население Донбасса встречало нас со слезами на глазах, благодаря за защиту. Я горжусь тем, что я российский солдат! Победа будет за нами, - отметил он.

Всего участниками митинга-концерта стали свыше 6000 человек.

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