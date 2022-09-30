Участниками митинга-концерта «Вместе навсегда» стали несколько тысяч пензенцев

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков, сегодня в нашей стране произошел знаменательный день: абсолютное большинство жителей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за возвращение в состав России, частью которых они были с 18 века.

- Жители братских республик проголосовали за свою свободу и возможность говорить на русском языке. Сегодня мы говорим нашим братьям «Добро пожаловать домой», – отметил он.

К собравшимся обратился рядовой Владислав Кашников, принимающий участие в специальной военной операции:

- Население Донбасса встречало нас со слезами на глазах, благодаря за защиту. Я горжусь тем, что я российский солдат! Победа будет за нами, - отметил он.

Всего участниками митинга-концерта стали свыше 6000 человек.