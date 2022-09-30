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Общество30 сентября 2022 11:00

В одном из пунктов дислокации мобилизованных в Пензе поженились сразу три пары

Церемония регистрации брака состоялась прямо на плацу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Кадр из видео

Кадр из видео

Как уже сообщалось ранее, мобилизованные пензенцы могут вступить в брак в день подачи заявления в ЗАГС. Для этого паре нужно иметь при себе паспорт, повестку, заявление о сокращении срока для регистрации брака. Также необходимо оплатить государственную пошлину.

Церемонию можно провести даже в понедельник и воскресение (нерабочие дни для сотрудников ЗАГС): для этого стоит обратиться в управление ЗАГС по телефону 8 (8412) 20-20-10 (добавочный 2016).

Накануне возможностью скрепить себя узами брака воспользовались сразу несколько пар: церемония состоялась прямо в пункте временного размещения призванных по мобилизации граждан. После ее окончания новобрачных поздравили командиры и сослуживцы.

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