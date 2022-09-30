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Общество30 сентября 2022 6:48

В Пензе состоится митинг-концерт «Вместе навсегда!»

Торжества пройдут сегодня в 13.30 на Юбилейной площади Пензы в знак поддержки решения жителей Народных Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав Российской Федерации
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Референдумы на этих территориях состоялись 23-27 сентября 2022 года, и абсолютное большинство голосов было отдано за выбор «вернуться домой, на Родину», обратно в состав России, частью которой они и были с 18 века.

Пензенцы готовы поддержать жителей Донбасса, Запорожья и Херсона, которые отстояли свою историческую принадлежность, принадлежность быть русскими.

Приглашаем всех земляков и гостей нашего региона принять участие в митинге-концерте. Вместе навсегда!

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