В Пензе состоится митинг-концерт «Вместе навсегда!»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Референдумы на этих территориях состоялись 23-27 сентября 2022 года, и абсолютное большинство голосов было отдано за выбор «вернуться домой, на Родину», обратно в состав России, частью которой они и были с 18 века.

Пензенцы готовы поддержать жителей Донбасса, Запорожья и Херсона, которые отстояли свою историческую принадлежность, принадлежность быть русскими.

Приглашаем всех земляков и гостей нашего региона принять участие в митинге-концерте. Вместе навсегда!