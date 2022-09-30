В Пензе в районе Юбилейной площади временно изменится схема движения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации города, в связи с проведением данного мероприятия временно изменится схема организации дорожного движения.

1. В период с 06:00 до 15:00 часов 30 сентября 2022 года будет прекращено движение транспортных средств:

по автомобильной дороге по улице Бакунина на участке от улицы Толстого до улицы Суворова;

по автомобильной дороге по улице Новый Кавказ на участке от улицы Толстого до улицы Пугачева;

по автомобильной дороге по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

2. В период с 22:00 часов 29 сентября 2022 года до 06:00 часов 30 сентября 2022 года введено ограничение стоянки транспортных средств:

по улице Бакунина от улицы Толстого до улицы Суворова (по четной и нечетной сторонам);

по улице Новый Кавказ от улицы Толстого до улицы Пугачева;

по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.