В Пензе в районе Юбилейной площади временно изменится схема движения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
По информации пресс-службы администрации города, в связи с проведением данного мероприятия временно изменится схема организации дорожного движения.
1. В период с 06:00 до 15:00 часов 30 сентября 2022 года будет прекращено движение транспортных средств:
по автомобильной дороге по улице Бакунина на участке от улицы Толстого до улицы Суворова;
по автомобильной дороге по улице Новый Кавказ на участке от улицы Толстого до улицы Пугачева;
по автомобильной дороге по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.
Фото: Пресс-служба администрации Пензы
2. В период с 22:00 часов 29 сентября 2022 года до 06:00 часов 30 сентября 2022 года введено ограничение стоянки транспортных средств:
по улице Бакунина от улицы Толстого до улицы Суворова (по четной и нечетной сторонам);
по улице Новый Кавказ от улицы Толстого до улицы Пугачева;
по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.