Жительница Пензы заболела коронавирусом штамма «Кракен»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый в России случай заболевания коронавирусом штамма «кракен» был зарегистрирован в Пензенской области. Пациентка – 32-летняя жительница Пензы, работающая в административном подразделении промышленного предприятия.

Женщина не делала прививку от коронавируса. Заболевание у нее было выявлено 27 декабря, протекало в легкой форме, уже 2 января пациентку выписали. Весь возможный инкубационный период пациентка пробыла дома, на самоизоляции.

По словам жительницы Пензы, за пределы региона в последние месяцы она не выезжала и гостей издалека тоже не принимала, однако женщина не отрицает, что могла подцепить «корону» где-нибудь в общественном месте.

СПРАВКА «КП»

Штамм коронавируса «Кракен» во многом схож уже со знакомым россиянам «Омикроном», так как выступает одним из его вариантов. Вирусологи характеризуют данный подвил коронавируса как более заразный, но менее летальный.