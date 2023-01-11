Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2023 15:01

В Пензенской области проживают представители более 100 национальностей

Об этом говорят результаты последней переписи населения, опубликованные на сайте Росстата
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего в нашем регионе проживает русских – 1 007 598 человек или же более 87% участников переписи. Вторыми по численности в нашем регионе являются татары (74 083 человека). Замыкает тройку мордва (28 361 человек).

Помимо них, в регионе проживают более четырех тысяч цыган, более четырех тысяч чувашек, более 3700 армян, почти три с половиной тысячи таджиков, свыше 3300 украинцев, а также узбеки и азербайджанцы.

19 национальностей в Пензенской области представлены общинами от 100 до 700 человек, 30 национальностей – группами от 10 до 100 человек. Еще 27 национальностей имеют от двух до девяти представителей, а 12 национальностей – по одному представителю.

Всего, по данным переписи, в Пензенской области на период ее проведения проживало 1 266 348 человек.

Интересное