В Мордовии снимут документальный фильм о скульпторе Степане Эрьзе

Фото: Пресс-служба Главы РМ

27 сентября глава Мордовии Артем Здунов провел встречу с генеральным директором компании «Аллюр-фильм» Аллой Каргин. Главной темой разговора стали съемки двух фильмов о людях, связанных с республикой – Степане Эрьзе и Федоре Ушакове.

Документальный фильм о великом скульпторе, родившемся в Мордовии, начнут снимать уже будущей весной, а завершат к концу 2023 года. Большая часть работ будет выполнена на территории республики. В ленте будут задействованы как местные актеры, так и звезды российского масштаба. Премьера документалки состоится также в Мордовии.

Вторая лента будет художественной: приключенческий фильм «Тайна адмирала Ушакова» расскажет о последних годах жизни великого флотоводца, которые он провел в Мордовии. В команду проекта входят актер и продюсер Станислав Дужников и сценарист Юсуп Разыков.