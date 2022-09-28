Олег Мельниченко одобрил свободный выбор жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава Пензенской области сказал это, оценивая результаты референдума, в среду, 28 сентября 2022 года.

«8 лет мы переживали за наших братьев на Донбассе и Украине. Русских людей унижали, запрещая говорить на родном языке. Бомбили их дома, убивали детей. Я видел разрушенные города и сёла. С этим трудно смириться. Разговаривал с людьми Донбасса и Запорожья, смотрел в их глаза. Эти мужественные люди – стержень России, всегда были и остаются её бьющимся, горячим сердцем, её совестью», - подчеркнул губернатор.

«И Россия своих не бросает! Наша доблестная, героическая армия продвигается вперёд. В Запорожской области, с которой мы договорились сотрудничать ещё летом, за воссоединение с Россией проголосовали 93,11%. Этот результат говорит сам за себя. Мы помогаем и продолжим помогать жителям освобожденных территорий, Пологовскому району, над которым взяли шефство. Будем вместе восстанавливать инфраструктуру, налаживать мирную жизнь», - отметил Олег Мельниченко.

Он уточнил, что эвакуированные жители, которых разместили в Пензенской области, также приняли участие в выборе своего будущего. Они единогласно поддержали решение о присоединении к Российской Федерации.

«Свершилось великое историческое событие - наш народ обретает единство. Победа будет за нами!», - подытожил глава региона.