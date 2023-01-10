Жительница Пензы перевела мошеннику более пяти миллионов рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пензенскую полицию обратилась местная жительница 1972 года рождения. Как рассказала женщина, несколькими днями ранее она увидела в Интернете рекламу о продаже акции крупной компании, занимающейся добычей газа.

Гражданка решила попробовать и заполнила анкету. Спустя пару минут с ней связался некий мужчина, представившийся менеджером организации, и предложил открыть брокерский счет. Для этого нужно было перевести деньги на указанные им номера банковских карт. Пензячка доверилась незнакомцу и в течение десяти дней перечислила более пяти с половиной миллионов рублей.

Ожидаемо, после получения средств мошенник перестал выходить на связь. В этот момент гражданка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

По факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Расследования продолжается.