Из-за сильных морозов пензенские школьники могут не посещать занятия

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области.

Как отмечает пресс-служба министерства, в частности, рекомендовано не посещать образовательные организации учащимся начальной школы, если температура воздуха ниже – 25°C. Для обучающихся 5-9 классов этот порог составляет – 28°C. Учащиеся 10-11 классов могут не ходить в учебные заведение при температуре ниже – 30°C.

Муниципальные органы управления образованием, образовательные организации самостоятельно принимают решение об отмене занятий в зависимости от погодных условий. С теми учениками, которые, несмотря на низкие температурные условия, придут в школу, занятия должны проводиться по расписанию.

Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить температуру в классах и других помещениях не ниже +18 °C согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Письмо с соответствующими рекомендациями подписано министром образования Пензенской области Алексеем Комаровым 8 января 2023 года.