Врачи Пензы благодарят графа де Палена и потомков русских эмигрантов за дар больнице Бурденко

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Корнями это удивительное событие уходит в далекое прошлое, когда благородная семья истинно русской аристократии графа де Палена была вынуждена покинуть дореволюционную Россию.

В то время пензенская губернская больница уже существовала и имела три отделения. Спустя полтора века, из трех хирургических отделений осталось одно. Именно в это отделение пришла благотворительная помощь от потомков этой семьи.

Так в арсенале врачей-хирургов больницы имени Н.Н. Бурденко появилась новейшая уникальная видеоэндоскопическая система экспертного класса.

«С ее помощью мы можем получать качественное изображение внутренних органов, выявляя и устраняя проблемы лапароскопически, без полостных разрезов, обеспечивая тем самым незначительную травматичность, сокращение сроков восстановления пациента, – отмечает главврач больницы Александр Никишин. - Главным элементом лапароскопической стойки Karl Storz является аппарат электрохирургический высокочастотный. Устройство применяется при радиочастотной хирургии в различных отраслях медицины.

«Электрод не касается тканей, то есть бесконтактные разрезы делаются при помощи волн высокой частоты.

В составе стойки Karl Storz есть специальные инструменты, обеспечивающие доступ в организм пациента без нарушения целостности покровных тканей, а также высококачественную визуализацию при проведении эндохирургической процедуры.

Благодаря возможностям полученной хирургической системы стоимостью свыше 10 миллионов рублей и профессионализму наших врачей эндохирургия региона выйдет на еще более качественный уровень», – констатирует главный врач.

Врачи благодарят Петра Сергеевича де Палена и всех причастных к столь благородному поступку.

«Эти люди с щедрым сердцем войдут в историю региона как покровители медицины», – уверен Александр Никишин.